Inter sempre più vicina a Karamoh. La società nerazzurra continua a lavorare con forza sull'attaccante del Caen, per il quale sono in corso in questi minuti contatti più che positivi. Le parti stanno cercando di risolvere gli ultimi dettagli sulle modalità pagamento. Entro un paio d'ore potrebbe arrivare il via libera. Una volta raggiunta l'intesa poi, il giocatore arriverà a Milano già questa sera per sostenere domani le visite mediche.