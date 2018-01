Calciomercato | Inter, inserimento per Cristante

Una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, elemento fondamentale nella splendida Atalanta di Gasperini. Su Bryan Cristante hanno messo gli occhi alcune big del nostro campionato. La novità , oltre all'interesse della Juventus, è l'inserimento dell'Inter: i nerazzurri hanno chiesto informazioni all'Atalanta, ma al momento non ci sono le condizioni: la "Dea" non vuole certo privarsi adesso di Cristante, la stessa Inter sa che ci vorrebbe un esborso economico non indifferente e dunque cerca una corsia prioritaria per il futuro. I contatti proseguiranno, l'obiettivo è anticipare la Juve e tutte le altre concorrenti.