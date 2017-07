Calciomercato | Inter, iniziato l'incontro con Lucci per Vecino

Dovrebbe essere questo il giorno di Vecino all'Inter. Proprio in questi minuti, infatti, il club nerazzurro è a colloquio con Lucci, l'agente del giocatore, per definire tutti i dettagli del contratto che sarà su base quadriennale. Successivamente, il manager del classe '91 incontrerà la Fiorentina, già avvisata dell'incontro di questa mattina, per decidere le modalità di pagamento della clausola di risoluzione.

Le parti potrebbero anche decidere di aumentare il cash nei confronti della Fiorentina, diluendo però il pagamento in più anni, oppure provvedere al versamento biennale dei 24 milioni previsti (12 il primo anno e 12 il secondo).