Calciomercato | Inter, incontro tra Sabatini e l'agente di Laxalt in sede

Continua il viavai di mercato in Corso Vittorio Emanuele a Milano, con la sede dell'Inter destinazione di più protagonisti dell'attuale sessione di mercato. Oltre a Muzzi Özcan, presente oggi per discutere l'affare Emre Mor, ha fatto visita a Walter Sabatini anche l'agente Vincenzo D'Ippolito, procuratore di Diego Laxalt, profilo da sempre stimato da Spalletti ed altri giovani della Nazionale Sub-20 uruguaiana, accompagnato dall'avvocato Marco Cusumano: possibili dialoghi futuri soprattutto sul nome di Augustin Rogel, difensore classe '97 in forza al Nacional. e Carlos Benavídez, centrocampista classe '98 del Defensor Sporting.