Calciomercato | Inter, incontro tra Ausilio e l'agente di Bernardeschi: le foto

L'Inter continua la caccia ai rinforzi. Weekend di lavoro per Ausilio che ha incontrato in un hotel vicino stazione Beppe Bozzo, l'agente di Bernardeschi. L'Inter resta vigile ma non affonda il colpo: anche nell'incontro di oggi la società non ha approfondito o deciso di fare passi concreti con la Fiorentina. Ausilio e Bozzo hanno parlato poi soprattutto di altri giocatori in uscita dall'Inter per soluzioni estere. Ausilio ha quindi lasciato Milano e prosegue il pressing sul difensore centrale fra Rudiger e Skriniar (le soluzioni estere rimangono sempre Diop e Sanchez). I contatti rimangono vivi e continui poi con l'agente di Borja Valero per accelerare poi la settimana prossima con la Fiorentina. Per un'Inter che prosegue la caccia ai rinforzi da regalare a Spalletti.