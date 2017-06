Calciomercato | Inter, incontro in corso tra Ausilio e Corvino per Borja Valero: la foto

Un incontro per parlare del futuro di Borja Valero. E' questo l'argomento principale del colloquio che si sta svolgendo proprio in questi minuti tra Piero Ausilio e Corvino. Seduto al tavolo con loro c'è anche l'agente di Banega Simonian, presente per capire se il proprio assistito possa essere un'idea per la Fiorentina per sostituire proprio il centrocampista spagnolo.