Calciomercato | Inter, incontro con gli agenti di Schick e la Sampdoria: le immagini

Un incontro nel cuore di Milano, in un ristorante del centro. Nel menù c'è il calciomercato e in particolare il futuro di Patrik Schick che in giornata ha sostenuto altre visite mediche. Protagonisti: l'Inter (segnalati Sabatini e Spalletti all'interno del ristorante), la Sampdoria (presente il responsabile dell'area tecnica Pradè) e gli agenti dell'attaccante, Paska e Satin. I nerazzurri vogliono Schick, non vogliono perdere tempo, anzi vogliono anticipare la concorrenza.

Una cena di mercato (alla quale ha preso parte anche l'agente Vigorelli) per parlare dell'obiettivo per l'attacco nerazzurro, ecco le immagini.