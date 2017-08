Calciomercato Inter | Gabigol-Jovetic, attaccanti in uscita: il punto

Attaccanti in uscita, due punte che potrebbero lasciare l'Inter: Stevan Jovetic e Gabriel Barbosa, Gabigol. Destino comune, lontano dall'Inter al momento. Con il montenegrino che intriga sempre il Siviglia, che ha ripreso i contatti coi nerazzurri per riportare in Andalusia l'ex Fiorentina.

Per quanto riguarda Gabigol, il brasiliano sembra più lontano dallo Sporting Lisbona, dato che non c'è nessun accordo tra club perché i portoghesi non garantiscono la parte dello stipendio che l’Inter richiede a chi lo prende in prestito. Altre piste portano sempre nella penisola iberica: Benfica e Malaga.