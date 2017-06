Calciomercato | Inter, forte interesse per Borja Valero: primi contatti con l'agente

Un giocatore funzionale per il modulo di Spalletti, per il suo centrocampo più precisamente: l'Inter punta forte Borja Valero. Già obiettivo di Spalletti l'anno scorso per la sua Roma di allora, ma poi non se ne fece più niente. Adesso è un nome che piace tanto per il centrocampo nerazzurro e ci sono già stati dei primi contatti con il suo agente, che ieri era a Milano. Presto ci sarà anche un incontro con la Fiorentina per capire le condizioni dell'operazione: se si verranno a creare i giusti presupposti tra offerta e richiesta, Borja Valero diventerà, da obiettivo e richiesta specifica richiesta di Spalletti, un nuovo rinforzo per l'Inter.