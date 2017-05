Calciomercato | Inter e Spalletti sempre più vicini: oggi importante contatto telefonico

La strada che porterà Luciano Spalletti verso l’Inter si fa sempre più in discesa. Quest'oggi infatti c'è stato un contatto telefonico molto importante tra l'Inter e l’ormai ex allenatore della Roma. Di fatto una telefonata che ha ulteriormente confermato quanto si sapeva da tempo. Siamo agli sgoccioli per l'accordo che potrebbe essere trovato già nel weekend o al più tardi all’inizio della prossima settimana. Un contratto che sarà per 2 anni con un’opzione per il terzo. Limati i dettagli ci sarà l’ufficialità e Spalletti potrà iniziare la sua nuova avventura da allenatore nerazzurro.