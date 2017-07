Calciomercato | Inter, dopo mercoledì l'obiettivo è chiudere la trattativa per Dalbert: le ultime

Dalbert-Inter, la prossima sarà la settimana decisiva. Dopo il ritorno di mercoledì del Nizza con l'Ajax, l'Inter conta di definire ogni dettaglio per riuscire a regalare a Luciano Spalletti il terzino sinistro brasiliano. Già da martedì arriveranno in Italia gli intermediari legati all'operazione, pronti a chiudere quindi nei giorni successivi: offerta dell'Inter arrivata a 20 milioni di euro più bonus. Offerta fatta, dettagli da definire. E un terzino che si avvicina sempre più per l'Inter: Dalbert.