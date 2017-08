Calciomercato | Inter, domani Kondogbia arriva a Valencia: lunedì le visite mediche

Scambio completato, adesso i viaggi verso le rispettive destinazioni. E i protagonisti sono loro, Kondogbia e Cancelo. Domani il centrocampista francese arriverà in Spagna nella sua nuova città, lunedì invece svolgerà le visite mediche. Percorso inverso per Cancelo: l'esterno è atteso quindi già domani sera a Milano e, se il programma sarà confermato, svolgerà le visite mediche con l'Inter lunedì mattina. Il tutto in un'operazione chiusa con uno scambio di prestiti con opzione di riscatto, queste le cifre: sui 25 milioni di euro Kondogbia - con percentuali sulla futura rivendita - e circa 35 per Cancelo.