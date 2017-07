Calciomercato | Inter, definito il contratto di Vecino: tutti i dettagli

Ogni tessera è ormai al proprio posto, Vecino e l'Inter sono ormai pronti a dirsi ufficialmente sì. Definiti tutti i dettagli del nuovo contratto che andrà a firmare il centrocampista classe '91, grazie anche al lavoro dell'avvocato Rodella, occupatosi di tutti gli aspetti burocratici compresi i diritti d'immagine.

Vecino percepirà 3 milioni di euro per i prossimi quattro anni, un accordo totale che verrà ratificato all'inizio della settimana prossima quando il calciatore, assistito da Alessandro Lucci, sosterrà le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto. Alla Fiorentina, come già noto, andrà l'intero importo della clausola di risoluzione che ammonta a 24 milioni di euro.