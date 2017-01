C’era stato un contatto con il Napoli ma adesso l’Inter lo considera incedibile. Si tratta di Danilo D’Ambrosio, un difensore che i nerazzurri non intendono cedere, anzi presto ci sarà un incontro per il rinnovo di contratto, secondo quanto raccolto dal giornalista di Sky Luca Marchetti. Diciassette presenze totali in stagione finora (tra campionato e Europa League) e per D'Ambrosio un futuro che sarà ancora a tinte nerazzurre.