Calciomercato | Inter - Dalbert, Rudiger e Davinson Sanchez: il punto sugli obiettivi per la difesa

Rifondazione in difesa. L'Inter di Luciano Spalletti ripartirà anche da alcuni nuovi innesti in questo reparto, tra obiettivi già noti e un nome nuovo.

Sempre aperta la questione terzino sinistro: Dalbert del Nizza è la prima scelta in quel ruolo ed ha anche forzato in queste ore col club francese ribadendo la sua volontà di andare all’Inter. Come centrale, Rudiger della Roma resta il preferito, ma un altro profilo seguito è quello di Davinson Sanchez, colombiano (dunque extracomunitario, tenendo conto che in caso di acquisto di Dalbert uno slot sarà già occupato proprio dal terzino del Nizza) classe ’96 dell’Ajax.