Calciomercato | Inter, da lunedì nuovi contatti con l'agente di Borja Valero: i dettagli

Una richiesta di Luciano Spalletti, un rinforzo per il centrocampo che l'allenatore voleva già dall'anno scorso alla Roma. Di un trasferimento di Borja Valero in giallorosso, allora, però non se ne fece niente, adesso invece sullo spagnolo l'Inter prosegue la sua corte serrata. Da lunedì inoltre il suo agente avrà nuovi contatti con il club nerazzurro: tra i 5 e i 6 milioni è l'offerta dell'Inter, tenendo conto che l'anno scorso la Fiorentina per Borja chiedeva 10 milioni. Essendo passata una stagione da quella valutazione, adesso il prezzo è dunque più basso (vista anche l'età del centrocampista).