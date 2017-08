Calciomercato | Inter, da Emre Mor a Murillo: il punto

Entra nel vivo la settimana dell'Inter, una settimana giovane. Incontri, arrivi, movimenti e programmazione. E tanto calciomercato. Il tutto nel lunedì dell'arrivo di Dalbert a Milano, ma non solo. Perché cresce l'attesa per Emre Mor, e allora a che punto è la trattativa? C'è un intoppo, solo una cosa piccola da risolvere in queste ore. Normali pieghe di mercato. Sì, schermaglie. E poi Murillo, in direzione Spagna, verso Valencia: oggi Sabatini ha incontrato in sede Mateu Alemany - dg del club spagnolo - rimasto negli uffici di Corso Vittorio Emanuele per più di tre ore. Il tutto in una settimana sempre più nerazzurra, tra arrivi e incontri per programmare il futuro.