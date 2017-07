Calciomercato | Inter, Colidio in sede per la firma sul contratto: "Sono contento, è la squadra che volevo"

Operazione in prospettiva conclusa, con 6 milioni di euro versati nelle casse del Boca Juniors e visite mediche già effettuate, e firma sul nuovo contratto nerazzurro: il talento argentino Facundo Colidio, acquistato dall'Inter ed in arrivo a gennaio in Italia per vivere la nuova avventura nerazzurra, si è recato presso la sede nerazzurra per mettere nero su bianco sull'accordo con la società di Corso Vittorio Emanuele, rilasciando anche qualche dichiarazione all'uscita: "Sono contento, l'Inter è la squadra che volevo". Ecco le immagini dell'arrivo del calciatore.