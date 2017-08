Calciomercato | Inter, c'è l'intesa con il Besiktas per Medel: le cifre

Incontro tra le parti positivo ed addio all'Inter ad un passo: dopo tre anni in nerazzurro, Gary Medel è davvero vicino a salutare Milano per vestire la maglia del Besiktas. Il summit partito stamani tra Naibi, direttore sportivo del Besiktas, e Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha portato all'accordo tra i club per il passaggio del cileno al club turco: intesa raggiunta per una cessione a titolo definitivo a 3 milioni di euro con percentuale sulla futura rivendita e valige in mano, ormai, per Medel. Pronto a lasciare l'Inter, destinazione Besiktas...