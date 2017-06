Calciomercato | Inter, Brandt e Lucas Moura: due profili che piacciono per l'attacco

C'è una difesa da rinforzare e un attacco da puntellare. L'Inter lavora davvero a tutto campo per consegnare a Luciano Spalletti la squadra per la prossima stagione e per quanto riguarda gli obiettivi in attacco, un profilo che piace molto è quello di Julian Brandt, classe ’96 del Bayer Leverkusen e per il quale sarà da capire se sarà praticabile come pista. Insieme a Brandt, piace anche Lucas Moura, ala brasiliana classe ’92 del Paris Saint Germain: un'idea per l'Inter che sta costruendo la squadra del futuro.