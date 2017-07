Calciomercato | Inter-Borja Valero, tutto fatto: le cifre dell'accordo

Tutto fatto, Borja Valero sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter. Oggi la trattativa si è di fatto conclusa, sono stati trovati tutti gli accordi. Alla Fiorentina vanno 5,5 milioni più 1 milione e mezzo di bonus legati agli obiettivi che l'Inter raggiungerà nei tre anni di contratto del giocatore, che guadagnerà 3 milioni più bonus. Le visite mediche sono al momento previste per lunedì: l'ormai ex centrocampista viola ha voluto lasciare un messaggio di ringraziamento: "Ci tengo a ringraziare la famiglia Della Valle e tutta la Fiorentina per aver reso più semplice la conclusione di quest'ultima fase complessa nella scelta di questa nuova esperienza professionale".