Calciomercato | Inter, alzata l'offerta per Karamoh: domani può essere il giorno decisivo

Accelerata Inter per Yann Karamoh: l'esterno del Caen, infatti, è stato a lungo trattato dai nerazzurri, e domani può essere un giorno importante, se non decisivo per il futuro dell'esterno in scadenza 2018. I nerazzurri infatti hanno alzato l'offerta per Karamoh dai 5 milioni dell'ultima proposta a una cfra che dovrebbe essere di 6 milioni di euro più bonus. In arrivo la risposta, con l'Inter che cerca un giocatore sulla fascia visto anche l'infortunio di Cancelo. E Ansaldi, in questo senso, è stato bloccato: congelato al momento il suo ritorno al Genoa, in attesa di capire l'entità del problema al portoghese.