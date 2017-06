Calciomercato | Incontro Juve-Genoa, si è parlato di Mandragora e Ganz: le ultime

Proseguono gli incontri di mercato a Milano. Oggi si sono visti i dirigenti di Juventus e Genoa: i nomi sul tavolo sono stati quelli di Rolando Mandragora e Simone Ganz. I rossoblu rivorrebbero in prestito il centrocampista, che ha esordito in bianconero lo scorso aprile proprio contro il Genoa; Ganz invece, reduce dalla stagione in B con il Verona ma di proprietà della Juve, è un profilo che potrebbe rinforzare l'attacco di Juric l'anno prossimo.