Il Napoli non si arrende e prova ancora per Politano. Dopo che il Sassuolo ha rifiutato l'ultimo rilancio da 25 milioni più bonus, ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza azzurra e l'entourage del giocatore. Si tenta fino all'ultimo il colpo in attacco voluto da Sarri, il Napoli non molla Politano.