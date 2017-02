Calciomercato | Hebei Fortune, trattativa avanzata per Hernanes: i dettagli

Il calciomercato non finisce proprio mai. Caceres e il Milan, sì, ma non solo: Hernanes è infatti vicino a chiudere con l'Hebei Fortune, club cinese in cui giocano anche Gervinho e Lavezzi. I costi dell'operazione? 10 milioni in totale. La Juventus infatti incasserebbe con questa operazione 8 milioni più 2 di bonus, di cui 1 raggiungibile grazie ad obiettivi molto facili. Per il brasiliano, che ha dato l'ok di massima, è pronto un contratto biennale, con opzione, per uno stipendio che si aggira attorno agli 8-9 milioni l'anno. Ore importanti per portare a chiusura la negoziazione alle migliori condizioni possibili per tutte le parti coinvolte.