Calciomercato - Giaccherini, sondaggi dalla A e dalla Spagna: ma non vuole muoversi da Napoli

"Resto a Napoli": più o meno, il pensiero di Emanuele Giaccherini è questo. Le poche presenze (appena 8 in Serie A e 2 in Champions) non gli hanno fatto cambiare idea rispetto all'estate, quando Giak aveva scelto gli azzurri dopo gli Europei. Non vuole muoversi da Napoli e la società non vuole cederlo, anche se ci sono stati sondaggi indiretti di Lazio, Torino, Fiorentina e Celta Vigo. Vedremo se eventuali offerte più concrete potranno cambiare gli scenari, ma per il momento il presente ed il futuro di Giaccherini parlano soltanto napoletano.