Calciomercato | Genoa, dalla Lazio arriva Cataldi

Nuovo acquisto a centrocampo per il Genoa di Ivan Juric. E' praticamente fatta per l'arrivo in prestito di Danilo Cataldi, classe '94, ormai vicinissimo a lasciare la Lazio. Il giocatore sarà già in campo domenica per la sfida contro il Cagliari e si spera possa essere a Genova già domani per le visite mediche e il primo allenamento.

Per quanto riguarda la porta, invece, i due candidati restano Rubinho e Agazzi. Il primo resta favorito, domani sarà la giornata chiave per capire se riuscirà a liberarsi dal Como: in questo caso vincerebbe il ballottaggio e potrebbe tornare in rossoblù.