Borsone in spalla e subito in campo agli ordini di Juric. Danilo Cataldi ha fretta di iniziare la sua avventura con il Genoa. Alle 14.30, infatti, il centrocampista classe '94 sosterrà il primo allenamento con i rossoblu, dal momento che il giocatore non si sottoporrà alle visite mediche avendo già l'idoneità .

Operazione conclusa in prestito secco fino al termine della stagione dalla Lazio e nuova avventura che può cominciare, il futuro a breve termine di Cataldi si chiama Genoa.