Pellegri-Salcedo, coppia rossoblu con futuro nerazzurro. Sembrava tutto chiuso, ma poi l'Inter non ha formalizzato con il Genoa la super-operazione per accaparrarsi due dei più lucenti talenti del Genoa. Così, negli ultimi giorni, la Juventus si è inserita per Pietro Pellegri, mentre il Milan ha chiesto informazioni per Eddy Anthony Salcedo Mora. I due nerazzurri mancati nel mirino di altre due big. Col Monaco, dalla Francia, sullo sfondo.