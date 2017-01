Calciomercato | Genoa, intesa raggiunta con Hiljemark: si cerca l'accordo con il Palermo

Trattativa che accelera proprio in questi minuti, il Genoa va avanti in modo spedito per Oscar Hiljemark. Il centrocampista rosanero nel mirino dei rossoblù, che devono fronteggiare proprio in quel reparto un'emergenza dovuta alle indisponibilità di Rigoni, Cataldi e Miguel Veloso. La trattativa per Hiljemark sta procedendo bene in queste ore, il Genoa ha anche raggiunto l'intesa con il calciatore. Ora si attende l'accordo tra le società, con i rossoblù che sperano di strappare al più presto il 'sì' del Palermo per chiudere l'operazione. Juric attende un nuovo centrocampista per il suo Genoa, potrebbe essere Hiljemark il rinforzo giusto.