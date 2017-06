Calciomercato | Genoa-Inter, nuovo incontro in settimana tra Ausilio e Preziosi: tutti gli scambi e le operazioni possibili

Idee, obiettivi, desiderio di ricostruire e cambiare la storia recente: Inter e Genoa sono al lavoro per creare rispettivamente la propria formazione per il nuovo anno. E ovviamente si passa dal mercato, un filo comune, fatto di possibili operazioni condivise. Questa settimana, infatti, ci sarà un nuovo Incontro tra Ausilio e Preziosi: tante idee di lavoro per scambi e operazioni possibili. Una pista calda potrebbe essere quella che che vedrebbe Izzo passare all'Inter e Ranocchia al Genoa, ma non solo: i giovani sono un altro tema gettonato. Come Pellegri, che piace ai nerazzurri ma sul quale ci sono anche Milan e Juventus. Da non dimenticare, poi, l'ipotesi Biabiany. Insomma, tutto è sul tavolo: in attesa di quali giocatori e su quali numeri i due club troveranno l'intesa.