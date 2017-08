Calciomercato | Galatasaray, da Welliton ad Asamoah: il punto sul mercato

Il Galatasaray è sul mercato alla ricerca di una terza punta. Il profilo che piace è quello di Welliton, attaccante brasliano classe 1986 che ha realizzato 12 reti in campionato lo scorso anno con la maglia del Kayserispor. Servirà circa 1,5 milioni di euro per sbloccare l'operazione. Non solo manovre in attacco per il club turco che non molla la presa per Asamoah. In questo momento la trattativa è in stand-by, ma non è escluso che nelle prossime ore il Galatasaray non prepari un nuovo assalto. Da Welliton ad Asamoah, ore calde per il mercato del Galatasaray.