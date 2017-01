"Ci vediamo domani? Per forza, che faccio, muoio?". Poche parole e una battuta per Roberto Gagliardini all'uscita dal campo di allenamento di Zingonia. Il passaggio all'Inter del centrocampista nerazzurro non è stato ancora definito, per questo motivo il centrocampista dell'Atalanta quest'oggi si è allenato agli ordini di Gasperini. Manca davvero poco alla cessione, con la dirigenza nerazzurra che nelle prossime ore dovrebbe sbloccare l'affare.