Calciomercato, Fornasier possibile contropartita nell'operazione Bovo - Pescara

Difensore cercasi. Un reparto da puntellare sia per il Pescara che per il Torino, quello difensivo, con le due società appena citate che potrebbero rispettivamente venirsi incontro. Visto l'interesse del Pescara per Bovo, scivolato nelle gerarchie di Mihajlovic, al Torino potrebbe finire nell'operazione che porterebbe il granata in Abruzzo una contropartita gradita all'ex allenatore del Milan: stiamo parlando di Michele Fornasier, classe '93, che con l'allenatore del Torino aveva condiviso già un'esperienza ai tempi della Sampdoria. Sono attese presto novità, ma vista la necessità di sistemare il reparto difensivo le due società potrebbero venirsi rispettivamente incontro.