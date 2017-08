La Fiorentina fa sul serio per Giaccherini tanto da aver nuovamente provato ad intavolare una trattativa col Napoli. Tuttavia non ci sarebbe margine per trattare e portare quindi il giocatore a Firenze perchè la squadra di De Laurentiis dovrebbe trovare un sostituto individuato in Zinchenko del City ma non avrebbe intenzione di chiudere ora per l'ucraino, quindi non è disposta a cedere Giaccherini. Per buona pace della Fiorentina.