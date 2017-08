Calciomercato - Fiorentina, ufficiale la cessione di Rebic in prestito all'Eintracht

Ritorno in Germania: Ante Rebic giocherà anche per la stagione 2017/18 con l’Eintracht di Francoforte. Il club tedesco l’ha prelevato nuovamente a titolo temporaneo dalla Fiorentina. Di seguito il comunicato della società con cui ha annunciato il trasferimento dell’attaccante viola.

“Poco prima della fine della sessione di calciomercato, l’Eintracht Francoforte ha acquistato Ante Rebic. L’attaccante, 23 anni, è stato prelevato nuovamente in prestito dalla Fiorentina, poi le aquile hanno un’opzione di acquisto sul croato, che indosserà il numero 4. ‘Ante ha dimostrato anche nella finale di coppa il suo grande potenziale. Abbiamo acquistato un giocatore di cui già conosciamo le qualità, che facilmente possono sposarsi all’interno della squadra e che possono rinforzarci’ ha detto il direttore sportivo Fredi Bobic. Il direttore generale Niko Kovac prosegue: ‘In breve tempo abbiamo stretto un nuovo accordo con Ante, che nella passata stagione ha dimostrato di poterci aiutare. Lo supporteremo senza dubbio: con lui guadagneremo in velocità e imprevedibilità nel nostro gioco’. L’ala sinistra era stata già acquistata in prestito per l’anno scorso dall’Eintracht. Rebic ha segnato due gol in 24 presenze in Bundesliga. L’ultima partita del croata è stata nell’ultima gara di campionato contro il Borussia Dortmund, quando ha segnato il gol dell’1-1. L’opzione di riscatto sul giocatore non era stata esercitata, così Rebic tornò a Firenze al termine del prestito, alla Fiorentina”.