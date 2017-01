E' durata solo un anno l'avventura di Mauro Zarate con la maglia della Fiorentina. I viola infatti hanno raggiunto un accordo con il Watford per la cessione al club inglese dell'attaccante classe 1987. L'argentino volerà in Premier League a titolo definitivo, per un'operazione da 2 milioni e 750mila euro. Manca solamente l'ufficialità dell'operazione con Zarate che non è stato convocato per la partita di domani tra Chievo e Fiorentina.