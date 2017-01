Calciomercato | Fiorentina, sondaggio per Paloschi: le ultime

Dopo Saponara, la Fiorentina potrebbe intavolare un'altra "trattativa lampo". Il nome sui cui Corvino ha messo gli occhi è quello di Alberto Paloschi, sondato nelle ultime ore. C'è da capire adesso se la dirigenza viola vorrà insistere, in accordo anche con Paulo Sousa con cui ci sarà un confronto a breve. Per ora sono state chieste informazioni all'Atalanta e nel caso la Fiorentina dovesse andare avanti nell'intento di prendere l'attaccante, la formula proposta sarebbe quella del prestito biennale con diritto di riscatto: una formula che potrebbe non convincere l'Atalanta. Sul giocatore, inoltre, c'è sempre l'interesse della Sampdoria, anch'essa alla ricerca di un accordo con i bergamaschi.