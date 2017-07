Calciomercato | Fiorentina, sondaggio per l'uruguaiano Carlos Benavidez

La ricerca del sostituto di Matias Vecino continua per la Fiorentina e viaggia sull'asse Montevideo-Firenze, ormai ben conosciuta da Pantaleo Corvino. In queste ore il club viola ha sondato il nome di Carlos Benavidez, centrocampista classe '98 del Defensore Sporting. Titolare del centrocampo Campione d'Uruguay, il diciannovenne è salito alla ribalta per la personalità con la quale si è imposto ad alti livelli a soli 19 anni. Classico profilo di centrocampista difensivo dal grande fisico, di rottura con un ottimo colpo di testa ma anche dotato di un buon piede. In Uruguay ha grande considerazione, con la vittoria del Sub 20 e la partecipazione al Mondiale U20 lì a confermarlo. La Fiorentina ci pensa,con l'Hellas che si era informata alcune settimane fa.