Calciomercato | Fiorentina, per l'attacco piace Florin Andone

La partenza di Kalinic, direzione Cina, non è solo una possibilità, per questo la Fiorentina è alla ricerca di un attaccante. Uno dei nomi nella lista del club toscano è Florin Andone, rumeno classe '93 di proprietà del Deportivo de La Coruña. Il giocatore arriva da una splendida stagione, la scorsa, con la maglia del Cordoba in Segunda Division: 21 gol in 36 partite, mentre quest'anno ne ha messi a segno 6 in 18 presenze nella Liga. Se Kalinic dovesse partire per l'Oriente, i viola non rimarrebbero impreparati.