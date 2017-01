Calciomercato | Fiorentina, ore decisive per Kalinic: piace Destro come possibile sostituto

Ore decisive in casa Fiorentina, con la questione Kalinic che sta tenendo sulle spine i tifosi viola. L'agente del croato è in arrivo a Milano per sistemare i dettagli del trasferimento, mentre l'intermediario Ramadani, come raccontato oggi, è al lavoro per definire l’operazione con il Tianjin, per un affare da 38 milioni alla Fiorentina, bonus compresi, e 10 più due di bonus per i prossimi 4 anni al giocatore: filtra grande ottimismo. Per un Kalinic che potrebbe partire in direzione Cina, c'è però un sostituto che la Fiorentina dovrebbe acquistare, col nome di Mattia Destro che sembra farsi largo nelle ultime ore. I primi contatti indiretti con l’entourage dell'attaccante ci sono già stati però il Bologna spara alto: 20 milioni, visto che l'anno scorso lo acquistarono dalla Roma per una cifra pari a 8,5 più 3 di bonus aggiuntivi. E fu proprio Corvino, ora ai viola, a portarlo al Bologna. Un'altra idea potrebbe essere Florin Andone, attaccante rumeno classe '93 del Deportivo la Coruna. Ore davvero concitate per la Fiorentina: via al rush finale per decifrare il futuro dell'attacco viola.