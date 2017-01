Calciomercato | Fiorentina, continua il pressing del Tianjin Quanjian per Kalinic: domani l'incontro con l'intermediario

La Fiorentina o la Cina? Sempre più in bilico il futuro di Nikola Kalinic, per il quale continua forte il pressing del Tianjin Quanjian. Ore che potrebbero diventare determinanti le prossime, con Fali Ramadani - intermediario dell'operazione e amico dell'agente di Kalinic - che incontrerá la Fiorentina, in virtù anche dell'amicizia con il club viola, per proporre l'offerta in arrivo dal club cinese. Dopo di che la parola passerà al giocatore, che sembra sempre più convinto della destinazione cinese anche se vorrebbe qualcosa in più dei 10 milioni a stagione proposti dalla squadra allenata da Fabio Cannavaro. Ore calde per il futuro di Kalinic, domani la Fiorentina incontra il Tjanjin.