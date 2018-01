Pioli e la Fiorentina volano in campionato, per questo il mercato di gennaio può essere l'occasione per puntellare e rinforzare una rosa in piena corsa per l'Europa. I viola hanno messo gli occhi su Yannis Salibur, esterno offensivo classe '91 del Guingamp. Protagonista in Ligue 1 con 15 presenze e due gol in maglia rossonera, l'ala destra - ma mancino di piede - è in scadenza di contratto il prossimo giugno. Un'occasione di mercato a costo zero da sfruttare eventualmente fin da questa sessione.