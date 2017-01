Calciomercato | Fiorentina, Mauro Zarate verso il Watford

Poco spazio nella Fiorentina di Paulo Sousa, soltanto 7 presenze in campionato. Per Mauro Zarate potrebbe ora esserci un'importante opportunità all'estero. Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni di Sky, infatti, l'attaccante argentino si sta avvicinando al Watford. Per lui sarebbe un ritorno in Inghilterra, dopo le recenti esperienze con Westh Ham e QPR. Avventura in Serie A che potrebbe presto chiudersi quindi, Walter Mazzarri lo aspetta in Premier League: Maurzo Zarate verso il trasferimento al Watford, ad un anno esatto dal suo arrivo alla Fiorentina.