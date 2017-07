Calciomercato | Fiorentina, Kranevitter possibile sostituto di Vecino. Pioli ha chiesto Niang

Diverse cessioni ma la Fiorentina sul mercato si muove anche per le entrate e per trovare i giusti sostituti dei partenti. Matías Kranevitter, nello specifico, può essere il sostituto di Vecino a centrocampo: è in corso una trattativa per il centrocampista argentino classe '93 di proprietà dell'Atletico Madrid.



Un altro nome al quale i viola lavorano è quello di Niang. E' un giocatore che Pioli vuole come esterno destro o anche come prima punta. Duttile. E soprattutto, espressa richiesta dell'allenatore. Nei contatti che ci sono stati con il Milan per Kalinic, infatti, si è parlato anche di Niang (non come contropartita in questa operazione ma come affare da fare parallelamente o in un secondo momento sullo stesso asse Firenze-Milano).