Calciomercato| Fiorentina, incontro con l'agente di Politano, pronta la prima offerta al Sassuolo: i dettagli

La Fiorentina ha individuato in Matteo Politano il sostituto di Bernardeschi. Oggi è andato in scena un incontro tra Davide Lippi, agente del giocatore, e la società viola. La volontà di Politano è quella di partire, ora starà alla Fiorentina avviare i contatti con il Sassuolo per intavolare la trattativa. La società dei Della Valle vorrebbe partire da un’offerta di base di 10 milioni di euro, aggiungendo magari dei bonus. Una trattativa destinata ad avere sviluppo, con la Fiorentina che ha individuato il degno sostituto di Bernardeschi.