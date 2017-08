E' ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà German Pezzella, difensore del Betis Siviglia, a vestire la maglia della Fiorentina. Per il difensore classe '91 risoluzione degli ultimi dettagli in corso prima dell'arrivo in Italia per visite e firme: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni e nuova tappa viola alle porte per il centrale argentino, pronto a mettersi a disposizione di Stefano Pioli.