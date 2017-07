Un'idea che si è subito trasformata in un acquisto. E' praticamente fatta per l'arrivo del giovane Petko Hristov alla Fiorentina. Il difensore classe '99 è in arrivo a Firenze dove svolgerà le visite mediche nelle prossime ore. Ottimo prospetto, viene dallo Slavia Sofia e si è messo in luce durante gli Europei U19 in Georgia. Adesso dovrà dimostrare il suo valore in maglia viola.