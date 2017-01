Calciomercato - Fiorentina, in arrivo offerta del Tianjin per Kalinic. Se parte: Seferovic possibile sostituto

Il Tianjin Quanjian non molla Kalinic. Per il croato è infatti in arrivo una nuova offerta dal club cinese alla Fiorentina, tanto che la trattativa potrebbe andare in porto nei prossimi giorni. I contatti indiretti tra le parti proseguono e il Tianjin è pronto ad offrire nelle prossime ore 45 milioni (una cifra molto vicina a quella della clausola del giocatore, di 50 milioni). Kalinic si prenderà qualche giorno per riflettere e decidere se accettarla o meno, ma sembra propenso a partire.

In caso di addio, come sostituto del croato, Zaza non è al momento tra le prime scelte del club viola. La pista più calda invece è quella che porta a Seferovic. Per lo svizzero, attualmente all’Eintracht Francoforte, si tratterebbe di un ritorno in Italia (avendo già giocato proprio nella Fiorentina e a Lecce) ed è il nome da non sottovalutare in caso di partenza di Kalinic.