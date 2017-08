Calciomercato | Fiorentina, è fatta per Lo Faso: 5 anni di contratto

Sorpasso sul Sassuolo portato a termine con successo: per la Fiorentina è fatta per Simone Lo Faso, classe '98 di grande talento che ha già esordito in A e che piaceva tanto, oltre al Sassuolo, anche a Monaco e Milan. Il giocatore firmerà per 5 anni con la Fiorentina, abile quindi a portare a termine con successo il sorpasso sul Sassuolo.









Ecco la foto tra il papà di Simone Lo Faso, Carmelo, con Simone Spinelli, l'agente e regista dell'operazione insieme a Manuel El Sharaaw. Prestito oneroso con diritto di riscatto. Oggi pomeriggio le visite mediche.